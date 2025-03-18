Пример Крыма вдохновил Донбасс на воссоединение с Россией — Денис Пушилин

Крымская весна вдохновила жителей Донбасса на пути к воссоединению с Россией, заявил глава ДНР Денис Пушилин в годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

Для Донбасса 18 марта навсегда останется особенным днем. Пример крымчан не только вдохновил, но и окончательно убедил нас в том, что мы обязательно вернемся в родную семью российских регионов, — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что жители Донбасса внимательно следили за Русской весной, потому что разделяли чувства жителей полуострова. Пушилин поблагодарил крымчан за поддержку, которую они оказали Донбассу.

На протяжении 11 лет к нам едут волонтеры и гуманитарные грузы, сегодня крымчане в составе российской армии выдавливают противника с территории ДНР, наше единство крепнет год от года и имеет большие экономические перспективы, — заключил руководитель региона.

Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ 11 лет назад после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

источник: ТАСС