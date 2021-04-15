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Примета весны – ямочный ремонт дорог. Где ведутся работы в Симферополе
Фото: МБУ "Город"

Примета весны – ямочный ремонт дорог. Где ведутся работы в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 20:29 15.04.2021

В Симферополе сотрудники МБУ «Город» в плановом режиме проводят мероприятия по текущему ремонту улично-дорожной сети.  Об этом рассказал начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

Сотрудники выполнили ямочный ремонт пневмонабрызгом и горячим асфальтом, демонтаж бетонных и металлоконструкций, а также ряд других видов работ, – отметил он.

Так, уже проведен ямочный ремонт дороги горячим асфальтом на улицах Аэрофлотской, Береговой, переулках Сакском, Марсовом и Береговом, а также на разворотном троллейбусном кольце ГРЭС. В то же время ямочный ремонт пневмонабрызгом выполнен на улицах Батурина, Самокиша, 51-й Армии.

Кроме того, силами «Города» за отчётный период произведен демонтаж бетонных конструкций на улице Мамеди Эмир-Усеина, а на улицах Спера и Парковой демонтировали более тонны металлоконструкций. Кроме того, коммунальщики выполняли работы по нанесению и обновлению дорожной разметки.

Примета весны – ямочный ремонт дорог. Где ведутся работы в Симферополе

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