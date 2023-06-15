Принципы здорового образа жизни: что важно знать

Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии – обязанность каждого человека. Многие заболевания появляются из-за вредных привычек, чувства усталости, некачественного сна, постоянных стрессовых ситуаций. Очень многое зависит именно от нас.

Важно следить за своим здоровьем, регулярно проходить обследования у врачей. Любое заболевание проще предупредить, чем потом длительное время заниматься его лечением. Тем более, что записаться на прием к врачу сейчас не составляет особого труда. Для этого вы в любое удобное время можете воспользоваться сервисом СберЗдоровье в Севастополе. С его помощью вы сможете быстро найти специалиста интересующего медицинского направления или клинику. Предварительно можно почитать отзывы как о врачах, так и о медицинском учреждении. Все они честные и правдивые, поскольку основаны на мнении пациентов, которые получили медицинскую помощь. Ранее сервисом «СберЗдоровье» могли пользоваться только москвичи. Сейчас он стал доступен для жителей Севастополя. При желании можно обратиться в бесплатную справочную службу сервиса. Менеджер поможет подобрать врача или клинику, записаться на прием. Теперь вернемся к принципам здорового образа жизни. Здесь важны многочисленные моменты.

Основные принципы здорового образа жизни

В первую очередь следует позаботиться о планировании распорядка дня. Практически каждый из нас ежедневно выполняет одни и те же процессы. Если их упорядочить, то вы заметите, что появляется больше свободного времени. Разумеется, невозможно спланировать все по минутам, но если даже возникнет непредвиденные вопрос, вы успеете его решить. Так ваш организм будет меньше подвергаться стрессу.

В основе здорового образа жизни лежит полноценный сон. Взрослый человек должен спать как минимум 7-8 часов. Выбирайте не слишком жесткий, но и не чрезмерно мягкий матрас. Постель должна быть удобной. Ложиться спать нужно в одно и то же время. Желательно делать это до полуночи. Заранее проветривайте комнату.

Не забывайте о важности утренней зарядки. Многие люди ее не делают из-за нехватки времени, но это всего лишь отговорки. Если вы проснетесь на 15 минут раньше, то все успеете. Утренняя зарядка позволяет вашему организму подготовиться к рабочему дню. Вы получите заряд бодрости и энергии. В утреннюю зарядку рекомендуется включить упражнения на гибкость и правильное дыхание.

Особого внимания заслуживает питание. Многие люди не следят за тем, что употребляют в пищу, поэтому со временем сталкиваются с проблемами со здоровьем. В первую очередь необходимо отказаться от вредных пищевых привычек. Откажитесь от употребления фаст-фуда, сладких газированных напитков, перекусов бутербродами, кондитерских изделий, конфет. В рацион питания необходимо включить свежие фрукты и овощи, мясо, рыбу. Сюда же стоит отнести орехи, творог, яйца. Питание должно быть сбалансированным. Не стоит употреблять жирную пищу, обжаривать мясо на сковороде. Его лучше приготовить в духовке. Необязательно сидеть на диете. Правильное питание со временем позволит избавиться от лишнего веса, если он у вас есть.

Научитесь управлять своими эмоциями. Очень многие люди зацикливаются на чем-то негативном. Делать этого не стоит, поскольку в данном случае ухудшается настроение, организм испытывает стресс. Если каждый день думать о плохом, то так можно впасть в депрессивное состояние. Осваивайте практику положительного мышления. Со временем вы заметите, что чувствуете себя гораздо лучше, постоянно находитесь в приподнятом настроении. Здоровый образ жизни – обязательная составляющая успеха в разных сферах.

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