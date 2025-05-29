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Принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»

Принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:12 29.05.2025

Государственной Думой РФ принят Федеральный закон  «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» https://sozd.duma.gov.ru/bill/409713-8. Закон предусматривает, что эксперимент помимо Крыма и Севастополя будет проводиться в республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях. Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, Республика Крым одна из первых была заинтересована в принятии закона и легализации деятельности гостевых домов и принимала активное участие на всех этапах обсуждения.

По нашим подсчетам, более 9 тысяч таких объектов работает в республике, в большинстве случаев это семейный малый бизнес, который, как и органы власти, заинтересованы в обеспечении гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ. Это одна из главных задач в сфере туризма, поставленных Главой Республики Сергеем Аксёновым, — сообщил Сергей Ганзий.

Он также отметил, что принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной, конкурентоспособной и более выгодной.

У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе проводимых министерством. В соответствии с принятым законом эксперимент вступает в силу с 1 сентября 2025 года, в связи с чем до этого времени необходимо провести большую работу, в том числе в части принятия подзаконных актов, которые обеспечат выполнение закона, — отмечает министр. 

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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