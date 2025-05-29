Принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»

По нашим подсчетам, более 9 тысяч таких объектов работает в республике, в большинстве случаев это семейный малый бизнес, который, как и органы власти, заинтересованы в обеспечении гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ. Это одна из главных задач в сфере туризма, поставленных Главой Республики Сергеем Аксёновым, — сообщил Сергей Ганзий.

Он также отметил, что принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной, конкурентоспособной и более выгодной.

У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе проводимых министерством. В соответствии с принятым законом эксперимент вступает в силу с 1 сентября 2025 года, в связи с чем до этого времени необходимо провести большую работу, в том числе в части принятия подзаконных актов, которые обеспечат выполнение закона, — отмечает министр.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК