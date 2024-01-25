Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Государственная Дума приняла закон, защищающий от увольнения родителей, которые растят детей в одиночку.

Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели».

Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность, — подчеркнул Володин.