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Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет
Фото: pikist.com

Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:23 25.01.2024

Государственная Дума приняла закон, защищающий от увольнения родителей, которые растят детей в одиночку.

Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели».

Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность, — подчеркнул Володин.

 

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