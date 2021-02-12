Приобрели недвижимость до 1998 года или унаследовали ее после? Не исключены проверки…

Порядок оформления недвижимости в собственность за последние 30 лет менялся не один раз. В результате законное право собственника на свой объект может подтверждаться различными документами. Закон, отмечает портал Юридические тонкости , сейчас признает, что все они действительны — т. е. нельзя аннулировать право собственности из-за устаревшего бланка свидетельства (ст. 69 Закона № 218-ФЗ).

Поэтому граждане не особо беспокоились по поводу обновления своих документов. Беспокойство выражала только налоговая служба: по многим объектам, оформленным в собственность до 1998 года (т. е. до введения Единого госреестра прав на недвижимость), у Росреестра сейчас нет полной информации об их точной площади и правообладателе. Например, указана только фамилия владельца, без имени-отчества и паспортных данных. К тому же наследники, которые в свое время получили недвижимость после этих собственников, не всегда спешат переоформить ее в Росреестре на свое имя. Несложно догадаться, что из-за этого ФНС лишается возможности взыскать с таких владельцев налог на имущество. Поэтому в конце прошлого года был принят закон, который предусматривает проведение массовых проверок объектов недвижимости, впервые оформленных в собственность до 1998 года (Закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ), — говорят эксперты.

Цель налоговой службы — выявить, кто на данный момент является их правообладателем. После чего ФНС сможет доначислить налог на имущество за последние 3 года (если они его не платили), а также наложить штраф за неуведомление налогового органа о наличии у себя объектов недвижимости, облагаемых налогом (ст. 129.1 НК РФ).

Как будут проводиться такие проверки?

Местные органы власти (это органы местного самоуправления, а также региональные органы власти городов федерального значения) должны выявить на своей территории объекты недвижимости, которые впервые были оформлены в собственность до 1998 года, и проанализировать, что известно об их правообладателях.

Для этого они могут направлять запросы:

к нотариусам (по поводу получателей наследства),

в полицию (для выяснения адреса регистрации и паспортных данных собственника),

в органы ЗАГСа (для проверки факта нахождения собственника в живых и смены фамилии),

в ПФР (для выяснения СНИЛСа собственника),

а также в Росреестр и местные налоговые службы (для уточнения характеристик объекта недвижимости).

На своем официальном сайте местный орган власти публикует объявление о том, что правообладателям таких-то объектов недвижимости предлагается сообщить свои контактные данные для связи (почтовый адрес или адрес электронной почты).

Предоставить указанные сведения могут также любые заинтересованные лица. Далее готовится проект решения о выявлении правообладателя объекта недвижимости.

В течение 5-ти рабочих дней он публикуется на официальном сайте местного органа власти, а также направляется непосредственно собственнику заказным письмом с уведомлением.

Получив проект решения, гражданин может направить свои возражения с подтверждающими документами в течение 30 дней (в частности, если он уже не является собственником приписываемого ему объекта).

При наличии возражений вопрос о внесении записи в госреестр решается только через суд. Местный орган власти вправе обратиться туда в течение 1 года со дня получения возражений.

Если после направления проекта правообладателю пройдет 45 дней, а возражений от него не поступит, то решение утверждается.

Местный орган власти направляет решение в Росреестр для внесения сведений о правообладателе недвижимости. С этого года госпошлина за такую регистрацию с граждан не взимается.

Если объектом недвижимости выступает земельный участок, то местный орган власти вправе также организовать проведение комплексных кадастровых работ, чтобы уточнить границы этого участка. Полученные сведения направляются в Росреестр для включения в публичную кадастровую карту.

Закон вступает в силу 28 июня 2021 года. Поэтому у обладателей недвижимости, оформленной в собственность до 1998 года, еще есть время, чтобы обратиться в МФЦ и подтвердить Росреестру свое право на объект. В противном случае местная администрация может оформить его по-своему.

Источник: Юридические тонкости

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