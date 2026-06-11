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Безопасность и качество — приоритет при реконструкция набережной в Коктебеле — Юрий Гоцанюк
Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Приоритет при реконструкция набережной в Коктебеле — безопасность и качество

Опубликовал: news-parser в События 13:18 11.06.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход реконструкции набережной в Коктебеле. По его словам, подрядная организация мобилизовала необходимые ресурсы, строительство организовано сразу на нескольких участках, что позволяет сохранять рабочий темп и синхронизировать этапы работ.

На текущей стадии основное внимание сосредоточено на устройстве противооползневого сооружения и подпорной стены — базовых элементов, от которых напрямую зависят устойчивость прибрежной инфраструктуры и её срок службы. Одновременно выполняются земляные работы под ливневую канализацию, ведётся монтаж колодцев и вязка армокаркаса. Эти решения должны обеспечить надежную работу конструкций в период сезонных нагрузок, осадков и штормовой погоды.

Параллельно продолжается благоустройство: укладывается тротуарная плитка, выполняется облицовка парапета гранитом, ведётся шлифовка лестничных маршей, устанавливаются пескоуловители, проводится оштукатуривание поверхностей. Отдельный акцент сделан на соблюдении строительных норм и качестве материалов, поскольку в прибрежной зоне любая технологическая ошибка приводит к ускоренному износу и дополнительным затратам на восстановление, — отмечают в пресс-службе Председателя Совета министров РК. 

В условиях текущих ограничений подрядным организациям необходимо особенно точно выстраивать логистику и планирование работы техники, чтобы не допускать простоев и не снижать темпы реконструкции.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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