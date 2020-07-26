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В Крыму пройдут кратковременные дожди

Пришёл циклон — что это значит? Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:24 26.07.2020

В начале рабочей недели циклон над Крымом обусловит на полуострове кратковременные дожди с грозами, в понедельник и во вторник местами сильные ливни, крупный град, и шквал 20-25 м/с.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, на побережье до 27°; днем 27-32°, в горах 21-26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Пришёл циклон - что это значит? Погода в Крыму

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