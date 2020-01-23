Пришёл «проверить», как установлены пластиковые окна и обворовал. Инцидент в Севастополе

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратилась 82-летняя местная жительница — у неё похитили 3000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 25-летний местный житель. Инцидент произошёл в квартире заявительницы, куда злоумышленник проник под предлогом проверки качества установки пластиковых окон. Мужчина заметил на тумбочке в прихожей кошелёк пенсионерки и у него возник преступный умысел. Он схватил женское портмоне, выбежал из квартиры и скрылся в неизвестном направлении. Найденные в кошельке 3000 рублей злоумышленник потратил на свои нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.