Пришкольные лагеря посещают более 1000 юных севастопольцев

В Севастополе работает 14 пришкольных лагерей, их посещают 1018 ребят. В этом году пришкольный лагерь открылся и на Северной стороне на базе школы № 31. Его посещают 50 детей из школ № 31, 27, 9 и 40. В пришкольных лагерях организован досуг, который способствует духовному и физическому развитию детей.
В рамках нашего дневного лагеря мы реализуем программу «Орлята России». Именно на этой программе основана наша лагерная смена. Кроме того, к нам приезжали специалисты из Центра экотуризма, Центра военно-патриотического воспитания, Лаборатории Безопасности, МЧС, пожарные, «Движения первых», ГИБДД, Станции юных техников, «Кванториума». Ребята посещали Михайловскую батарею, ходили в кинотеатр «Моряк». Здесь на базе школы мы проводим различные тематические мероприятия для детей: уже прошел квест, посвященный сказкам, будет квест ко Дню России, проводим много спортивных мероприятий. Каждый день пытаемся наполнить различными активностями, чтобы дети вспоминали наш лагерь с улыбкой, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководитель пришкольного лагеря на базе школы №31 Марину Абрамову.
Пришкольный лагерь на базе школы № 31 работает с 26 мая до 15 июня. Смены других пришкольных лагерей продлятся до конца июня.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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