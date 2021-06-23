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Пришла пора серьезно ответить. В Крыму прокомментировали инцидент с британским эсминцем
Фото: пресс-служба Госсовета РК

Пришла пора серьезно ответить. В Крыму прокомментировали инцидент с британским эсминцем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 23.06.2021

Инцидент в Черном море, у берегов Крыма с эсминцем «Defender» ВМС Великобритании является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации, — сказал Фикс.

По информации Минобороны РФ, пограничные сторожевые корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы России эсминцем Великобритании у берегов Крыма. Эсминец «Defender» был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения госграницы. Однако на предупреждение не отреагировал.

Пришла пора серьезно ответить. В Крыму прокомментировали инцидент с британским эсминцем

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