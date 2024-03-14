Пришла весна, малолетки опять крадут мопеды. Как это было в Алуште

В Алуште за помощью к правоохранителям обратилась 54-летняя местная жительница. Она заявила о краже мопеда. Потерпевшая указала, что транспортное средство находится в пользовании сына. Молодой человек систематически ставил мопед в подъезде многоквартирного дома. Вечером, оставив двухколесный транспорт на привычном месте, сын заявительницы отправился домой, а на следующий день обнаружил, что мопед отсутствует. Сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

В результате совместных действий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого лица, сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции ОМВД России по г. Алуште остановили на территории города 17-летнего местного жителя, управлявшего похищенным транспортным средством, после чего доставили его в отдел полиции для дачи пояснений. Подозреваемый признался в содеянном и сообщил полицейским, что ночью, убедившись в отсутствии свидетелей, тайно выкатил транспортное средство своего знакомого из подъезда многоквартирного дома, и завел его, отдалившись от места преступления. Злоумышленник спрятал похищенное имущество на некоторое время на одной из улиц города, — сообщили в МВД по РК.

Полицейские изъяли похищенный мопед. 17-летний воришка поставлен на учет сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Алуште. Мало того, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: МВД по РК.