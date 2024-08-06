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Присоединяйтесь: День города-курорта отметят донорской акцией «Ялта – город Счастья»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:47 06.08.2024

В августе город-курорт Ялта отметит День своего рождения. В подарок любимому городу и его жителям 8-9 августа горожане проведут двухдневную донорскую акцию в поддержку благополучной и мирной жизни «Ялта – город Счастья». Наградой донорам станет бесплатное посещение историко-литературного музея.

В знак любви к прекрасному родному городу, а также в качестве проявления активной гражданской позиции ялтинцев, милосердия и сострадания, в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» 8 и 9 августа пройдёт донорская акция «Ялта – город счастья», направленная на пополнение стратегически важных запасов крови.

В эти дни любой желающий, не имеющий проблем со здоровьем, может прийти, чтобы безвозмездно сдать кровь для всех нуждающихся в ней. Конечно, для этого нужно обладать активной жизненной позицией и такими человеческими качествами, как милосердие и сострадание. А также понимать, что каждый из нас может помочь медикам в спасении человеческих жизней, — прокомментировали активисты донорского движения г. Ялта.

Во время акции молодёжь г. Ялта и близлежащих населенных пунктов также сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, дав, тем самым, шанс на спасение людям, страдающим заболеваниями крови, включая лейкоз.

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Подарком для благородных людей – доноров г. Ялта станет бесплатное посещение экспозиций Ялтинского историко-литературного музея 8, 9 и 10 августа. Пропуском послужат донорская справка.

Инициаторами социально значимой, и в буквальном смысле жизненно необходимой акции «Ялта-город счастья» выступают ГБУЗ РК «Центр крови», МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» и Ялтинский историко-литературный музей.

Приём добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» проходит по адресу: г. Ялта, улица Свердлова, 14, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: ГБУЗ РК «Центр крови» и  МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

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