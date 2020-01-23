Приторговываете «зеленушкой» со своего приусадебного участка? Готовьтесь платить налоги

Похоже, скоро налоговые щупальца государства проникнут в ветхие избы и дотянутся до старушек, торгующих яблоками на обочинах богом забытых деревенских дорог. Левиафан не дремлет: Госдума, сообщает Московский Комсомолец , приняла во втором чтении законопроект, который фактически наделяет личные подсобные хозяйства (ЛПХ) статусом индивидуальных предпринимателей.

Соответственно, спрос с селян будет абсолютно другой: им в привычном для нашего отечества добровольно-принудительном порядке придется платить мзду, а точнее, брать патент на выращивание и продажу, к примеру, петрушки.

Речь идет о поправках к Налоговому кодексу РФ. Существует определенный перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (ПНС). Депутаты от фракции «Единая Россия» предложили дополнить этот список двумя сферами — животноводством и растениеводством. Патент — это тот же налог, но уплачиваемый авансом и пока что добровольно. Сама по себе такая система имеет право на жизнь, смущает другое.

За десять последних лет, как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, — существует довольно многочисленная группа ЛПХ, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя, — говорится в пояснительной записке к документу.

В первом чтении он был утвержден в октябре 2018 года. Затем депутаты взяли мхатовскую паузу, растянувшуюся почти на полтора года. Госдума вернулась к вопросу в разгар нынешней правительственно-кадровой сумятицы, видимо, посчитав момент удобным. Очевидно, что законопроект в его нынешнем виде грешит массой нестыковок, являясь очередной яркой иллюстрацией к поговорке «добрыми намерениями вымощена дорога в ад»:

Во-первых, отнюдь не все личные подсобные хозяйства, коих в России 18 млн, занимаются предпринимательской деятельностью и прикрываются статусом ЛПХ, чтобы увильнуть от налогов. Во-вторых, государство никак не помогает этим маленьким сельхозпроизводителям, которые, с трудом балансируя на грани рентабельности, из своего кармана платят за удобрения, за корма для скота, за ветеринарное обслуживание.

В-третьих, в случае принятия закона многие самозанятые граждане, чьи приусадебные участки оформлены как ЛПХ, могут забросить свои огороды от греха подальше и превратиться в деревенских люмпенов. Отсутствие патента — дамоклов меч, угроза того, что их в любой момент привлекут к ответственности за незаконное предпринимательство. До сих пор эти люди находились под защитой Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве», по которому деятельность ЛПХ, независимо от объемов произведенной в нем продукции, считается некоммерческой.

В пояснительной записке к законопроекту есть несколько загадочных, кафкиаинского свойства формулировок. Так, говорится, что он направлен на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, на создание более благоприятных экономических и финансовых условий функционирования объектов малого предпринимательства. Но как такое вообще возможно, если поборы, напротив, вырастут? Вспоминается гневная тирада принца Лимона из «ягодно-фруктово-овощной» сказки «Чиполлино»: «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!. Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь — 100 лир, на проливной дождь — 200 лир, с громом и молнией — 300 лир».

Когда-то, в лихих 90-х годах, когда зарплаты и пенсии задерживали по полгода, людей спасали личные подсобные (приусадебные) хозяйства. Эти условные шесть соток были единственным пространством, которые не только обеспечивали продовольственную безопасность граждан, но и давали ощущение независимости и индивидуальной свободы. Понимая, что на государство особой надежды нет, дачники и жители сельских районов по-сути создали альтернативную экономику. Так, в 1996 году на личных участках было выращено 96% произведенного в России картофеля, 77% овощей, 79% плодов и ягод, 51% мяса и 31% яиц.

Сейчас государство сделало решающий шаг к тому, чтобы лишить этих стихийных сельхозпроизводителей последнего пристанища и последней отдушины. Оно стерло фактическую и юридическую грань между малым частным предпринимательством и тем, чем занимаются старики на своих жалких огородах.