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Привет, конец августа: курс доллара превысил 75 рублей
Фото: ФБ

Привет, конец августа: курс доллара превысил 75 рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 21.08.2020

Впервые с 6 мая.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,65%, в моменте достигая 75,01 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей 6 мая текущего года. В итоге сегодня курс доллара на торгах в пятницу вечером превысил 75 рублей, евро — 88 рублей.

Как уверяют специалисты, на рубль продолжают давить прежние факторы: нефть не дорожает, спрос на российские гособлигации остается слабым.

По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, вопросы геополитики также вносят свою лепту в снижение курса рубля, хотя ситуация вокруг Белоруссии развивается вполне спокойно и в позитивном для России ключе.

Тем не менее, внешнего спроса на рублевые инструменты пока нет, а скромные нефтяные доходы пока не позволяют развернуть направленность спекуляций в позитивную для рубля сторону, — констатирует Кочетков.

Отметим и еще один фактор – конец августа – традиционное время падение курса рубля. Отпуска заканчиваются, люди на днях «потянутся» с моря, а впереди глобальные траты на школу, учебу, возобновление работы с зарплатой через месяц. Все это укрепляет валюту, но никак не рубль.

Использован материал «Российской газеты».

Привет, конец августа: курс доллара превысил 75 рублей

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