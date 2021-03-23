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Прививку от COVID-19 в Севастополе сделали уже более 17 тысяч горожан
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Прививку от COVID-19 в Севастополе сделали уже более 17 тысяч горожан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 23.03.2021

В Севастополе сделали прививку от  COVID-19 уже 17 191 человек. Второй этап вакцинации прошли 10 759 горожан.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. В настоящее время используется вакцина «Гам-ковид-вак» (второе название — «Спутник V»). Вакцину вводят двукратно с интервалом в три недели. В Севастополе работают 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где есть свободные талоны, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в числе первых в Севастополе прививали врачей и учителей. Массовая вакцинация началась 8 февраля 2021 года. По состоянию на 23 марта поступило уже более 20 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме, следующие партии поступят в ближайшее время.

Прививку от COVID-19 в Севастополе сделали уже более 17 тысяч горожан

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