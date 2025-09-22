Прививку от гриппа уже сделали более 20 тысяч ялтинцев

Прямо сейчас:
22.09.2025

Ход прививочной кампании против гриппа детально обсудили на оперативно-хозяйственном совещании под руководством Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и главы администрации Ялты Янины Павленко.

Как отмечалось, это примерно четверть от ежегодного плана. В прошлый эпидсезон среди заболевших гриппом было всего 3,2% привитых, которые перенесли заболевание в легкой форме, оптимальный срок вакцинации – осень. Сделать ее можно в поликлиниках, ФАПах, и завтра, 20 сентября – в гипермаркете «Безцен». Также медики выезжают в организованные коллективы по заявкам. Эпидемиологическая обстановка в городе остается контролируемой. Подведены итоги лета и в целом они радуют. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями снижен на 44,2% – 484 случая против 869 за аналогичный период прошлого года. Укусов клещами становится меньше, но укусов/оцарапования животными больше, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. 

Кроме того, в Ялте стартовало оформление электронных личных медицинских книжек, единый реестр которых ведет Роспотребнадзор. Сделать это можно через Госуслуги. Ялта в лидерах – именно в нашем регионе на днях была оформлена первая в Крыму ЭЛМК. По планам через год оформить медкнижку можно будет только в электронном формате.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта

