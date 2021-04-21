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Прививочная кампания от коронавируса в Севастополе. Статистика
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Прививочная кампания от коронавируса в Севастополе. Статистика

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:13 21.04.2021

В Севастополе на утро 21 апреля в Севастополе сделали прививку от коронавируса 39 573 человека.

Второй этап вакцинации прошли 20 042 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развёрнуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 21 апреля поступило более 66 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Прививочная кампания от коронавируса в Севастополе. Статистика

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