Прививочная кампания от коронавируса в Севастополе. Статистика

В Севастополе на утро 21 апреля в Севастополе сделали прививку от коронавируса 39 573 человека.

Второй этап вакцинации прошли 20 042 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развёрнуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 21 апреля поступило более 66 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.