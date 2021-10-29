Прививочный ажиотаж стал причиной дефицита вакцины от коронавируса в регионах

В Кремле пообещали решить проблему.

Новые запреты и ограничения, QR-коды, справки и проверки вызвали нешуточный прививочный ажиотаж. Редкий пункт вакцинации теперь без огромной очереди. Однако во многих регионах уже к сегодняшнему дню возник дефицит вакцин от коронавируса. Проблему прокомментировали в Кремле.

Власти ликвидируют временную нехватку вакцин от COVID-19 в регионах в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что вакцинация должна проходить «ритмично».

Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов, но вместе с тем все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован, — сказал представитель Кремля.

Специалисты напоминают: вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского МинздраваМихаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.