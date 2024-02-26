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Приём предпринимателей в Севастополе — 5 марта. Предварительная регистрация!

Приём предпринимателей в Севастополе — 5 марта. Предварительная регистрация!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:45 26.02.2024

5 марта первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный прием предпринимателей.

Прием проходит по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей: несоблюдения сроков оказания государственных услуг, неправомерных проверок, невыдачи разрешительных документов, препятствие в ведении хозяйственной деятельности, давление со стороны контрольно-надзорных органов, отказах в возбуждении уголовных дел.

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В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://clck.ru/382AXb)

  • Дата: 5 марта
  • Время: 16:30 — 18:00
  • Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону:

  • +7(8692) 53-02-14 или +79787186245
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