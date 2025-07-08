«Приютил» на ночь… Продавца круглосуточного магазина обворовал посетитель — инцидент в Севастополе

Установлено, что 33-летний местный житель, возвращаясь домой после рабочей смены, пришел на остановку общественного транспорта, однако не успел на последний автобус. Чтобы не ждать всю ночь на остановке, он зашел в круглосуточный магазин, где заказал себе выпить и стал дожидаться утра. В какой-то момент, он заметил, что продавец за кассой отвлекся и покинул рабочее место. Мужчина не растерялся, зашел за прилавок и залез в ящик стола под кассовым аппаратом, откуда достал 32 тысячи рублей и вернулся за свой столик продолжать отдыхать. Утром он дождался автобус и уехал домой. На следующий день продавец магазина, закрывая кассу, обнаружил пропажу денег, которые директор торговой точки оставила для оплаты коммунальных платежей и рассказал об этом работодательнице, которая и обратилась в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.