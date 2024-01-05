Про «ответку». Русская армия бьет по аэродромам, складам и штабам врага

Когда накануне мы писали о ракетном ударе ВСУ по Крыму и Севастополю, обратили внимание на то, что самолеты врага поднялись в воздух с аэродрома Миргорода. По нему был тут же нанесен ракетный удар. Не будем вдаваться в подробности, тем более, что это уже из области секретной информации, скажем так, именно эти Су-24М и МиГ-29 ушли на другие базы (Канатово? Староконстантинов?). Враг хитер, это правда.

Знаете ли вы, что с украинских самолетов запускают не только смертоносные «Storm Shadow», но и т.н. «обманки» — ADM-160 MALD (американская «одноразовая» лжеракета, предназначенная для постановки помех, имитации полета боевого самолета, в роли мишени или ложной цели). Вот и с аэродромами (советскими, к слову) «небратья» хитрят – взлетают с одного, «тикают» на другие… Но на все эти хитрости, как говаривал мой прапорщик (еще в СА), есть… «с резьбой».

Даже официальные, стопроцентно подтвержденные визуально и технологически, данные о массовых ударах последних дней по инфраструктуре врага впечатляют.

Из сегодняшней сводки Минобороны РФ:

В период с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года ВС РФ нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и БпЛА по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении. Уничтожены три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха», пусковая установка ЗРК С-200, радиолокатор ЗРК С-300, РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США. Авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет «Storm Shadow», 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Vampire», три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

«Ответкой» за Крым и Белгород удовлетворены. Работайте, братья!