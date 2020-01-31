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Пробил дно. Симферополец вынес из дома газовую плиту, продал ее, деньги потратил на наркотики

Пробил дно. Симферополец вынес из дома газовую плиту, продал ее, деньги потратил на наркотики

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:32 31.01.2020

Как выяснилось, до этого вынес из дома (постепенно) всю технику.

Материнская любовь дала трещину, когда 59-летняя жительница Симферополя обнаружила дома пропажу газовой плиты. Это была последняя бытовая техника в доме. И «постарался» не неизвестный грабитель, а родной 39-летний сын (проживавший здесь же). Задержанный полицией симферополец признался, что продал газовую плиту своей матери и потратил деньги на покупку наркотиков. От него «получены признательные показания в виде явки с повинной». Мужчина состоит на учете в ОВД как ранее судимое лицо, а также состоит на учете у врача-нарколога.

Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый неоднократно выносил и продавал технику, принадлежащую матери. В очередной раз, воспользовавшись ее отсутствием, он похитил плиту и продал ее в ломбард за две тысячи рублей. Полученные денежные средства потратил на покупку наркотиков и спиртного. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания УМВД России по г.Симферополю, — сообщили в МВД по РК.

По п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело (плита-то номинально стоила 14 000 рублей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Пробил дно. Симферополец вынес из дома газовую плиту, продал ее, деньги потратил на наркотики

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