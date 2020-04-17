Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы   

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что проблема распространения коронавируса касается не только Москвы, но каждого региона России. На это российский лидер обратил внимание на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах страны.

Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом! — сказал Путин.

Непростая ситуация, по словам Главы государства, сложилась в Республике Коми и Владимирской области.

Нам важно, чтобы по всей стране — не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе была 100%-ная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью, — подчеркнул Путин.

Он уточнил:

Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации… Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий.

Одно из поручений: к 28 апреля в регионах должно быть развернуто 95 тысяч коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Дело не только в количестве коек: они должны быть обеспечены всем необходимым, должен быть укомплектован штат специалистов, они должны пройти специальную подготовку, а врачи и медицинский персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Контроль здесь должен быть постоянным, — резюмировал Путин.

Стенограмма совещания — ЗДЕСЬ .

Фото: kremlin.ru