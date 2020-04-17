Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы   

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 17.04.2020

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что проблема распространения коронавируса касается не только Москвы, но каждого региона России. На это российский лидер обратил внимание на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах страны.

Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом! — сказал Путин.

Непростая ситуация, по словам Главы государства, сложилась в Республике Коми и Владимирской области.

Нам важно, чтобы по всей стране — не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе была 100%-ная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью, — подчеркнул Путин.

Он уточнил:

Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации… Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий.

Одно из поручений: к 28 апреля в регионах должно быть развернуто 95 тысяч коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Дело не только в количестве коек: они должны быть обеспечены всем необходимым, должен быть укомплектован штат специалистов, они должны пройти специальную подготовку, а врачи и медицинский персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Контроль здесь должен быть постоянным, — резюмировал Путин.

Стенограмма совещания —  ЗДЕСЬ .

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы

Фото: kremlin.ru

 

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы   

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.