Проблема водоснабжения Симферополя: кто виноват и что делать

Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов дал большое интервью изданию «Крымская газета» . В нем он назвал причины сложившейся критической ситуации с водоснабжением Симферополя и рассказал о том, что делается, дабы решить это проблему.

Причины.

По мнению Баженова, их две: засуха и огромные потери воды в изношенных сетях. Почему за 6 лет не починили все трубы?

Быстро провести эти работы невозможно, потому что сети в основном находятся в городской черте. Необходимы очень сложные изыскания, проекты, согласования, — рассказал Баженов.

Что же касается засухи…

Нас накрыла засуха, которая продолжается почти два года. «Вода Крыма» может обеспечить круглосуточное водоснабжение крымской столицы, если в Симферопольском и Партизанском водохранилищах будет по 18 миллионов кубометров воды. Сейчас суммарно – 12. Значит, 24 миллиона кубов должны выпасть в осадках. И тогда мы можем не переживать, воды хватит всем потребителям, в том числе и «Крымтеплокоммунэнерго», — рассказал гендиректор «Воды Крыма».

По его словам, сейчас нужно экономить каждую тысячу кубометров. Отключение подачи горячей воды дало экономию в 7 тысяч кубов. Подача по часам – еще больше. Но у отключений и графиков есть обратная сторона – возросло число аварий, а это снова потери. Пример:

На утро 31 августа в Симферополе было 32 порыва труб, в течение дня ещё 6. За день ремонтные бригады «Воды Крыма» устранили 22 аварии, осталось 15. Это будет продолжаться до тех пор, пока крымская столица не перейдёт на круглосуточное водоснабжение. Аварийные бригады «Воды Крыма» работают бесперебойно, при необходимости будут разворачиваться дополнительные ремонтные группы и привлекаться сотрудники из других филиалов.

Что делается.

На реконструкцию и замену сетей, в бюджет Крыма заложено 7 миллиардов рублей. Но объекты столь сложны, что быстро провести работы невозможно.

Если замена труб – дело долгое, на что надеяться симферопольцам в этом году? На дожди. Но коммунальщики не сидят, сложа руки. Запущен в эксплуатацию водовод с Вилинского подземного водозабора протяжённостью более 70 километров. Благодаря этому через насосные станции «Жаворонки» и «Весёлое» в резервуары чистой воды на Маршала Жукова в Симферополе перебрасывается около 22 тысяч кубометров артезианской воды.

Серьёзно увеличили мощность Ивановского водозабора, за короткие сроки строители сделали перемычку от Ивановки до села Жаворонки. И теперь к вилинской добавляем ивановскую воду и даём её Симферополю. Суммарно в сутки это 45 тысяч кубометров. Сейчас на пути от Вилинского водозабора до Жаворонков гидрогеологи согласовали четыре точки, где будут пробурены скважины. Вместе они обеспечат крымской столице дополнительно до 10 тысяч кубометров воды в сутки. В ближайшие дни будут введены в эксплуатацию пять скважин на Ивановском водозаборе, которые в сумме дадут пять тысяч кубов воды в сутки. После того как все они заработают, из Вилино и Ивановки будет поступать ежесуточно в Симферополь 70 тысяч кубометров воды, — рассказал Баженов.

По самым скромным подсчетам, ежедневная потребность Симферополя в воде – свыше 100 тысяч кубометров (в идеале — 160 тыс. кубометров).