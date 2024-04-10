Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов побывал с рабочей поездкой в Евпатории, где осмотрел модернизированные высоковольтные подстанции «Евпатория» и «Мойнаки».

Как проинформировал генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук, обе подстанции являются ключевыми объектами сетевой инфраструктуры западного побережья Крыма. Их обновление позволит увеличить стабильность подачи энергии и сформировать резерв для подключения к электросетям новых абонентов.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что энергообъекты помогут стимулировать дальнейшее развитие Евпатории и Сакского района, а также создадут перспективы для развития прилегающих территорий.

Спасибо Вячеславу Александровичу Гайдуку и коллективу «Крымэнерго», подрядной организации и строителям за слаженность и системность. Работа выполнена на высоком уровне в установленные сроки, – сказал Аксёнов.

Он напомнил, что для повышения надежности электроснабжения в республике продолжается техническое обновление 110 подстанций, в первую очередь в сельской местности.

Количество обращений граждан, связанных с перебоями в электроснабжении по Симферопольскому району, резко снизилось. Однако проблема сохраняется в Ленинском, Сакском, Кировском районах, поэтому работа по замене оборудования будет продолжена. Вопрос реконструкции и модернизации электросетевого хозяйства у нас на особом контроле, – акцентировал Глава Республики.

Сергей Аксёнов также сообщил о том, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительство РФ выделяет Республике Крым порядка 13 млрд. рублей в рамках реализации проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Средства будут направлены на строительство и подведение инфраструктуры к объектам будущих курортов.

Напомню, территория охватит набережную протяженностью более 12 километров. Это будет практически самый длинный благоустроенный пляж в России. Реализация проекта откроет много возможностей для процветания Крыма, в том числе создаст рабочие места и обеспечит новые налоговые поступления в бюджет, – отметил Глава Крыма.

По его словам, развитие Республики в целом и Евпаторийского городского округа в частности происходит при постоянной поддержке Президента и федерального центра.

Евпатории, как и другим российским городам с детскими курортами, уделяется особое внимание. Так, в этом году будет открыт Федеральный детский медицинский реабилитационный центр для всех детей России, всех, кто нуждается в помощи. Продолжаем двигаться вперед, – заключил Глава РК.