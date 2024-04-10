Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  
актуально в республике
Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:55 10.04.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов побывал с рабочей поездкой в Евпатории, где осмотрел модернизированные высоковольтные подстанции «Евпатория» и «Мойнаки».

Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

Как проинформировал генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук, обе подстанции являются ключевыми объектами сетевой инфраструктуры западного побережья Крыма. Их обновление позволит увеличить стабильность подачи энергии и сформировать резерв для подключения к электросетям новых абонентов.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что энергообъекты помогут стимулировать дальнейшее развитие Евпатории и Сакского района, а также создадут перспективы для развития прилегающих территорий.

Спасибо Вячеславу Александровичу Гайдуку и коллективу «Крымэнерго», подрядной организации и строителям за слаженность и системность. Работа выполнена на высоком уровне в установленные сроки, – сказал Аксёнов.

Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

Он напомнил, что для повышения надежности электроснабжения в республике продолжается техническое обновление 110 подстанций, в первую очередь в сельской местности.

Количество обращений граждан, связанных с перебоями в электроснабжении по Симферопольскому району, резко снизилось. Однако проблема сохраняется в Ленинском, Сакском, Кировском районах, поэтому работа по замене оборудования будет продолжена. Вопрос реконструкции и модернизации электросетевого хозяйства у нас на особом контроле, – акцентировал Глава Республики.

Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

Сергей Аксёнов также сообщил о том, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительство РФ выделяет Республике Крым порядка 13 млрд. рублей в рамках реализации проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Средства будут направлены на строительство и подведение инфраструктуры к объектам будущих курортов.

Напомню, территория охватит набережную протяженностью более 12 километров. Это будет практически самый длинный благоустроенный пляж в России. Реализация проекта откроет много возможностей для процветания Крыма, в том числе создаст рабочие места и обеспечит новые налоговые поступления в бюджет, – отметил Глава Крыма.

Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

По его словам, развитие Республики в целом и Евпаторийского городского округа в частности происходит при постоянной поддержке Президента и федерального центра.

Евпатории, как и другим российским городам с детскими курортами, уделяется особое внимание. Так, в этом году будет открыт Федеральный детский медицинский реабилитационный центр для всех детей России, всех, кто нуждается в помощи. Продолжаем двигаться вперед, – заключил Глава РК.

Проблему электроснабжения Евпатории снимет модернизация двух городских высоковольтных подстанций  

 

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: энергоснабжение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
энергоснабжение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.