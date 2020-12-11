Проблему водообеспечения крымчан обсудили Глава РК и Министр природных ресурсов и экологии РФ

Глава РК Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. На встрече обсуждались вопросы водообеспечения крымчан, недропользования и работы по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов.

Также был поднят вопрос обеспечения поставок ТКО на обработку от регионального оператора в адрес автоматизированного мусоросортировочного комплекса в городе Симферополе.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность возвращения некоторых функций Росприроднадзора в территориальные органы.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.