Проблему водоснабжения Крыма признают чрезвычайной ситуацией

По поручению Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подготовлено Постановление Правительства РФ о признании чрезвычайной ситуацией проблемы водоснабжения Крыма. Пока документ не подписан, не опубликован. Косвенно его существование подтвердил Глава РК Сергей Аксёнов. Сегодня он осторожно заметил, что «не исключает» такого развития событий.

И все-таки такое Постановление вот-вот будет опубликовано. Предварительно, речь идет о выделении (для решения проблемы водоснабжения) 159 млн. рублей из Резервного фонда. Список первоочередных задач будет утвержден Правительством. Самыми затратными окажутся ремонт Межгорного гидроузла и идущего от него до насосной станции водовода — 73 млн. рублей, замена аварийных участков водопроводных сетей в Симферополе — 51,6 млн. рублей.

Кроме того, будет профинансирован ремонт водовода на участке от Вилинского водозабора до села Жаворонки (25,9 млн. рублей), ремонт насосной станции «Вилино» (6,64 млн. рублей), в Бахчисарае за 3,7 млн. рублей пробурят новые артезианские источники.

Тем временем, Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит (для обеспечения крымской столицы) еще на 100 дней.

С прошлого года мы говорим, что запас воды в Симферопольском водохранилище на 100 дней. Вот и сегодня воды у нас на сто дней, ничего не меняется. Возможно будут какие-то режимы в Симферополе, но это не факт, пока погода нам благоволит… Сейчас займемся ремонтом самой системы водоснабжения Симферополя, что позволит нам сэкономить около восьми миллионов кубометров воды, — рассказал Аксёнов.

Он также поблагодарил Министерство обороны, которое «в мирное время в кратчайшие сроки построило водопровод, по которому поступает вода в Симферопольское водохранилище».