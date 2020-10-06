Проблему засухи в Крыму решат… черные шары из полимеров

Решить проблему засухи в Крыму, которая уже привела к жестким ограничениям подачи питьевой воды на полуострове, можно с помощью защиты водохранилищ щитом из полимерных шаров, считают российские ученые. Технология позволяет снизить объем испарения воды на 85-90%, она уже применялась в международной практике. Мощностями для производства материала для подобных шаров обладает «Сибур». Об этом пишет ТАСС .

Для снижения испарения воды можно рассмотреть известные мировые практики, в том числе опыт по использованию полимерных шаров. Это один из вариантов, который может помочь предотвратить масштабное испарение воды, — сообщила ТАСС первый вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Мария Иванова.

Bird Balls — черные пластиковые шары, изначально использовались для покрытия водоемов вблизи аэропортов. Это позволяло отпугивать птиц, которые служили источником опасности для самолетов. Однако в 2015 году власти Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) во время продолжительной засухи использовали 96 млн. полимерных шаров на поверхности местного водохранилища. Это позволило сократить испарения на 85-90%, а на закупку таких шаров было потрачено всего 34,5 млн. долларов вместо дорогостоящей реконструкции резервуара за 300 млн. долларов.

Пластиковые шары создают гибкое полимерное покрытие на поверхности воды, которое отражает солнечный свет, снижая испарение, объясняет Иванова из РСХ. При этом шары не препятствуют накоплению жидкости в водоемах за счет осадков.

Технология «точно сможет сэкономить воду для обеспечения Крыма» и будет одним из шагов для повышения емкости водных ресурсов полуострова, соглашается заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) и председатель технического комитета «Качество воды» Росстандарта Георгий Самбурский.

В комплексе решений, которые принимаются для водоснабжения Крыма, такая технология вполне имеет право на существование, учитывая, что крымское водоснабжение осуществляется за счет наполнения поверхностных источников водами, — считает Самбурский.

Главное условие использования шаров, которые будут соприкасаться с питьевой водой, — максимально высокое качество полимеров, из которых они изготовлены, отмечают эксперты.

В России есть большой потенциал для выпуска высококачественных полимеров, — говорит вице-президент РСХ.

Мощностями по выпуску таких полимеров обладает «Сибур».

Пластмассовые шары для такого кейса выпускают из полиэтилена высокой плотности (HDPE), стойкого к ультрафиолетовым лучам. В нашем продуктовом портфеле есть аналог такой продукции. Он разработан специально для производства труб водоснабжения. Материал отвечает самым строгим европейским требованиям безопасности, — сообщили ТАСС в компании.

Сажа, которая входит в состав материала, обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения, благодаря чему срок службы изделий превышает 50 лет, даже в условиях жаркого климата, добавили в «Сибуре».

Применение данного решения на территории нашей страны требует еще дополнительного изучения со стороны научного сообщества. Но как успешный кейс мировой практики его можно и нужно рассматривать, — заключила Мария Иванова.