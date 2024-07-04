Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Проблемы энергоснабжения на Запорожье предлагают решать с учетом опыта Крыма и Севастополя
актуально в республике
Проблемы энергоснабжения на Запорожье предлагают решать с учетом опыта и Севастополя
фото: pikist.com

Проблемы энергоснабжения на Запорожье предлагают решать с учетом опыта Крыма и Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:43 04.07.2024

Российские власти успешно решат проблемы энергоснабжения Запорожской области, объекты энергетики в которой регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины. При этом может пригодится опыт по выводу опыт по выводу Крыма и Севастополя из энергетической блокады, уверен депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Теракты, диверсии и провокации — это тот язык, на котором говорит киевский режим. Киев бьет по Запорожской атомной электростанции для того, чтобы обвинить в этом Россию, от которой якобы исходит ядерная угроза. На трудности, с которыми сталкивается население, киевскому режиму наплевать. Киевский режим ожидает энергетический крах, однако Россия найдет, как решить вопрос с энергообеспечением Запорожской области, — сказал Дмитрий Белик корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что опыт решения подобных проблем у российских властей уже есть — Украина устроила Севастополю и Крыму, после их воссоединения с РФ в 2014 году, энергетическую, водную, продовольственную, транспортную блокады. И этим проблемы удалось решить в достаточно сжатые сроки.

Россия помогла нам справиться с этими вызовами. Убежден, что и в случае с ситуацией в Запорожской области удастся найти решение. В 2015 году буквально в первые дни блэкаута Россия перебросила в Крым дополнительные дизель-генераторные установки и сформировала для них запасы топлива, ускоренными темпами шло строительство энергомоста из Краснодарского края в Крым, первая очередь энергомоста была введена в строй в полном объеме меньше чем за месяц. Кроме того, при России у нас появились важные для полуострова объекты — Балаклавская и Таврическая теплоэлектростанции», — добавил депутат.

Ранее он также неоднократно отмечал, что за ударами по российским регионам стоит не только Киев, но коллективный Запад. Те страны, включая США, которые поставляют оружие Украине, а также призывают наносить удары вглубь российских территорий.

Чем решительнее действует наша страна, тем больше беспокойства это вызывает у коллективного Запада, — отмечает Дмитрий Белик.

источник: ТАСС

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.