Российские власти успешно решат проблемы энергоснабжения Запорожской области, объекты энергетики в которой регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины. При этом может пригодится опыт по выводу опыт по выводу Крыма и Севастополя из энергетической блокады, уверен депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Теракты, диверсии и провокации — это тот язык, на котором говорит киевский режим. Киев бьет по Запорожской атомной электростанции для того, чтобы обвинить в этом Россию, от которой якобы исходит ядерная угроза. На трудности, с которыми сталкивается население, киевскому режиму наплевать. Киевский режим ожидает энергетический крах, однако Россия найдет, как решить вопрос с энергообеспечением Запорожской области, — сказал Дмитрий Белик корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что опыт решения подобных проблем у российских властей уже есть — Украина устроила Севастополю и Крыму, после их воссоединения с РФ в 2014 году, энергетическую, водную, продовольственную, транспортную блокады. И этим проблемы удалось решить в достаточно сжатые сроки.

Россия помогла нам справиться с этими вызовами. Убежден, что и в случае с ситуацией в Запорожской области удастся найти решение. В 2015 году буквально в первые дни блэкаута Россия перебросила в Крым дополнительные дизель-генераторные установки и сформировала для них запасы топлива, ускоренными темпами шло строительство энергомоста из Краснодарского края в Крым, первая очередь энергомоста была введена в строй в полном объеме меньше чем за месяц. Кроме того, при России у нас появились важные для полуострова объекты — Балаклавская и Таврическая теплоэлектростанции», — добавил депутат.

Ранее он также неоднократно отмечал, что за ударами по российским регионам стоит не только Киев, но коллективный Запад. Те страны, включая США, которые поставляют оружие Украине, а также призывают наносить удары вглубь российских территорий.

Чем решительнее действует наша страна, тем больше беспокойства это вызывает у коллективного Запада, — отмечает Дмитрий Белик.

источник: ТАСС