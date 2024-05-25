Проблемы Керчи — завышены цены на продукты, сбои в работе транспорта и саночистке

Проблемы Керчи, находясь в городе с рабочей поездкой, отметил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк:

В некоторых торговых сетях завышены цены на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло. Есть сбои и в работе общественного транспорта – не соблюдается расписание. Дано поручение Министерству транспорта Республики Крым в течении недели решить этот вопрос, а также провести работу по увеличению количества транспортных средств на маршрутах 40 и 5 – ГУП «Крымтроллейбус».

По словам Премьер-министра Крыма, кроме того, требуется замена транспорта на 19 маршруте – ИП Умеров, в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники.

По саночистке. Необходимо улучшить качество уборки во всех районах города, вывести мусор с контейнерных площадок. Особенно обратить внимание в районе Войкова, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым