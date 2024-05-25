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Проблемы Керчи — завышены цены на продукты, сбои в работе транспорта и саночистке

Проблемы Керчи — завышены цены на продукты, сбои в работе транспорта и саночистке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 25.05.2024

Проблемы Керчи, находясь в городе с рабочей поездкой, отметил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк:

В некоторых торговых сетях завышены цены на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло. Есть сбои и в работе общественного транспорта – не соблюдается расписание. Дано поручение Министерству транспорта Республики Крым в течении недели решить этот вопрос, а также провести работу по увеличению количества транспортных средств на маршрутах 40 и 5 – ГУП «Крымтроллейбус».

По словам Премьер-министра Крыма, кроме того, требуется замена транспорта на 19 маршруте – ИП Умеров, в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники.

По саночистке. Необходимо улучшить качество уборки во всех районах города, вывести мусор с контейнерных площадок. Особенно обратить внимание в районе Войкова, — заявил Юрий Гоцанюк.

Нахожусь в Керчи, работаем с коллегами, проверяем работу коммунальных служб, общественного транспорта, провел мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. «В некоторых торговых сетях завышены цены на продовольственные товары, в частности на крупы, подсолнечное и сливочное масло. Есть сбои и в работе общественного транспорта – не соблюдается расписание. Дано поручение Министерству транспорта Республики Крым в течении недели решить этот вопрос, а также провести работу по увеличению количества транспортных средств на маршрутах 40 и 5 – ГУП «Крымтроллейбус», - сказал Юрий Гоцанюк. По словам Премьер-министра Крыма, кроме того, требуется замена транспорта на 19 маршруте – ИП Умеров, в связи с проблемой качества предоставления услуг населению и эксплуатацией устаревшей техники. «По саночистке. Необходимо улучшить качество уборки во всех районах города, вывести мусор с контейнерных площадок. Особенно обратить внимание в районе Войкова», - сказал Юрий Гоцанюк. Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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