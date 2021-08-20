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Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:28 20.08.2021

​Глава администрации Симферополя Валентин Демидов продолжает рабочие выезды для встреч с жителями по проблемным вопросам. 19 августа он общался с жителями микрорайона «Пневматика», чтобы определить пути решения накопившихся проблем.

Актуальный вопрос — строительство нового здания для размещения филиала поликлиники — уже в стадии решения. Земельный участок отведён, проектная документация практически готова, в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы. По возможности будет также усилен штат действующего филиала на период подготовки к учебному году, чтобы не создавать очередей при прохождении медосмотра и получении необходимых справок, — отметил Валентин Демидов.

Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

Глава администрации Симферополя добавил, что ремонт улицы Балаклавской — в плане текущего года.

На место уже выезжали представители Службы автомобильных дорог РК и подрядной организации. Необходимо учесть все моменты, которые были озвучены жителями. В частности, устройство заездных карманов для транспорта, оборудование ливневок, где это возможно, выполнение разуклонки дорожного полотна для водоотведения, — сказал глава администрации.

Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

Кроме того, отдельным блоком были рассмотрены вопросы общественной безопасности. Начальник УМВД России по городу Симферополю Сергей Николаев взял на свой личный контроль вопрос усиления патрулирования микрорайона «Пневматика».

Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

В рамках встречи представитель жилого комплекса «Бавария» поднял вопрос завершения оформления земельного участка, который длительный период не сдвигается с «мёртвой» точки.

Обсудили пути и основные этапы решения данной проблемы. Начальник департамента архитектуры и градостроительства будет ответственным от администрации города за выполнение данных мероприятий, — отметил Валентин Демидов. – Все вопросы, которые жители подняли в рамках встречи также зафиксированы в протоколе. По итогам закрепим ответственных со сроками выполнения и обязательной обратной связью с горожанами.

 

Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

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