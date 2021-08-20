Проблемы симферопольского микрорайона «Пневматика» пытались решить на месте

​Глава администрации Симферополя Валентин Демидов продолжает рабочие выезды для встреч с жителями по проблемным вопросам. 19 августа он общался с жителями микрорайона «Пневматика», чтобы определить пути решения накопившихся проблем.

Актуальный вопрос — строительство нового здания для размещения филиала поликлиники — уже в стадии решения. Земельный участок отведён, проектная документация практически готова, в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы. По возможности будет также усилен штат действующего филиала на период подготовки к учебному году, чтобы не создавать очередей при прохождении медосмотра и получении необходимых справок, — отметил Валентин Демидов.

Глава администрации Симферополя добавил, что ремонт улицы Балаклавской — в плане текущего года.

На место уже выезжали представители Службы автомобильных дорог РК и подрядной организации. Необходимо учесть все моменты, которые были озвучены жителями. В частности, устройство заездных карманов для транспорта, оборудование ливневок, где это возможно, выполнение разуклонки дорожного полотна для водоотведения, — сказал глава администрации.

Кроме того, отдельным блоком были рассмотрены вопросы общественной безопасности. Начальник УМВД России по городу Симферополю Сергей Николаев взял на свой личный контроль вопрос усиления патрулирования микрорайона «Пневматика».

В рамках встречи представитель жилого комплекса «Бавария» поднял вопрос завершения оформления земельного участка, который длительный период не сдвигается с «мёртвой» точки.

Обсудили пути и основные этапы решения данной проблемы. Начальник департамента архитектуры и градостроительства будет ответственным от администрации города за выполнение данных мероприятий, — отметил Валентин Демидов. – Все вопросы, которые жители подняли в рамках встречи также зафиксированы в протоколе. По итогам закрепим ответственных со сроками выполнения и обязательной обратной связью с горожанами.