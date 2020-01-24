Проблемы «Тайгана» позади? Олег Зубков и Сергей Аксёнов помирились

Учредитель и владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков сообщил добрую новость:

Сегодня встретился с Главой Крыма Сергеем Аксёновым. Расставили все точки над «i». Конечно, нужно было это сделать намного раньше, тогда бы не пришлось ехать в Москву, и большая часть вопросов перешла бы в конструктивное русло. Подробности встречи расскажу завтра.

Ранее стало известно, что Олег Зубков в Москве провел ряд встреч, направленных на решение «Тайгана». В частности, в Министерстве экономического развития, где совместно с крымскими властями была разработана «дорожная карта» решения большинства вопросов сафари-парка.

По итогам Олег Зубков заявил, что в переговорах с властями Крыма были достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее русло. Он подчеркнул, что пока парк львов «Тайган» останется закрытым для посещения, но лишь до решения проблем.

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров расставил акценты в присутствии представителя главы Республики Крым (вице-премьера РК — ред.) Андрея Рюмшина, в присутствии представителей Россельхознадзора…Проблемы настолько наслоились одна на одну, что сегодня парк «Тайган» оказался вне правового поля РФ, — рассказал Зубков.

И вот «лед тронулся». Ситуацию комментирует крымский блогер Александр Горный :

Я искренне рад этой новости. Сергей Аксенов и Олег Зубков сделали шаги на встречу друг другу. Я говорил с обоими сторонами и знаю, сколько было выстроено препятствий для этой исторической встречи. Сергей Валерьевич проявил мудрость руководителя, смог взглянуть на ситуацию другим взглядом, без посредников, а Зубков принял правильное и ответственное решение, ради своих питомцев, своих сторонников, ради развития Крыма! Увы, больше не могу рассказать ничего. Только что, в 12 ночи говорил с Олегом и несколько дней назад с Сергеем Валерьевичем. Они просто молодцы! Два крымских Льва! Уверен, эта встреча и поддержка Главы даст новый импульс развитию парков. А данная история помогла Олегу быстрее завершить многие вопросы, связанные с переходным периодом.

Оптимизм блогера, конечно, можно и нужно разделить… Но сколько грязи и взаимных обвинений было вылито за последнее время…

Егор Лиходеев.