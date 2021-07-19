Проблемы жителей сёл Байдарской и Варнаутской долин – на контроле властей и общественников Севастополя

Вице-спикер Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач побывала в сёлах Байдарской и Варнаутской долин. Решению проблем сельчан, отработке механизмов обратной связи была посвящена встреча с местным активом, общественниками, депутатами различных уровней.

На встречу собрались представители сельских ТОСов и сёл долин, — рассказал депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

По его словам, во встрече приняли участие координаторы и активисты Общественного Движения «Доброволец», представители власти на местах, партии «Единая Россия».

Рабочие моменты встречи включали в себя обсуждение и проработку недавно запущенного автобусного маршрута «Орлиное – Учкуевка». Заместитель директора ООО «Евротранс» — перевозчика, обслуживающего этот маршрут, дал исчерпывающие ответы на поставленные вопросы и заверил присутствующих о намерениях продолжать и при необходимости откорректировать данный маршрут. Проезд автобуса через Байдарские села все-таки видится жителям наиболее предпочтительнее. Татьяна Лобач вручила перевозчику благодарственное письмо от Заксобрания и заверила того в заинтересованности и во всесторонней поддержке социально ориентированного предпринимательства властями города в целом, — отметил Дмитрий Голиков.

Сельчане задали вице-спикеру немало вопросов. На все Татьяна Лобач дала ответ, ведь многие проблемы «отработала на местах». Например, в Оборонном «узкие места» — дороги, уличное освещение и водоснабжение.

На все село всего три колонки и один водопровод. Я подготовила обращение в Департамент городского хозяйства, будем добиваться, чтобы вода была подведена ко всем сельским улицам. Жители готовы подключать свои дома самостоятельно, но мы должны учитывать и то, что тут проживает большое количество пожилых людей, многодетных семей и других льготных категорий граждан, а потому действовать по аналогии с газификацией, — сказала Татьяна Лобач.

В Орлином к вице-спикеру за помощью обратилась директор 47-й школы. Многие школьные помещения (особенно спортзал) пострадали после недавних ливней. Проблема серьезная. В школе учится 801 ребенок из 14 сёл Байдарской долины, и в сентябре они должны вернуться к занятиям.

Уехала с мыслью, что в первоочередном порядке необходимо отыскать финансирование на ремонт всех помещений до осени, чтобы новый учебный год начался без проблем, — подчеркнула Татьяна Лобач. — На сегодняшний момент необходимо порядка 29 миллионов на ремонт крыши и спортивного зала, которые больше всего пострадали от стихии. Школьная кровля не ремонтировалась уже 30 лет, а без ее восстановления все наши усилия по любому ремонту внутренних помещений будут тщетны.

Все проблемы, обращения сельчан зафиксированы и взяты на контроль. Татьяна Лобач поблагодарила жителей сельской местности за их активность и желание развивать родной край.

В конце встречи представителями совета ТОСов долин были вручены Татьяне Лобач благодарственные письма на её имя, а также на имя губернатора Михаила Развожаева. И эти благодарности отображают нынешнее настроение жителей долин. Люди верят властям города. Люди верят реальным делам, которые происходят на их территориях. Также на этой встрече была презентована, созданная при участии ОД «Доброволец» и призванная качественно улучшить взаимодействие и работу ТОСовского движения долин, автономная некоммерческая организация (АНО) «РВП Долина» («Развитие Варнаутской и Байдарской долин»), генеральным директором которой является активный участник «Добровольца» Игорь Паньков, — подытожил Дмитрий Голиков.

По его мнению, в таком диалоге властей, депутатов всех уровней, местного самоуправления, сельчан и активистов-общественников, совместной работе и контроле исполнения наказов – залог успешного развития сёл Байдарской и Варнаутской долин.

Фото: страница Д.Голикова в Facebook и Т.Лобач в ВКонтакте.