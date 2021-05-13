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Пробный голос: севастопольцы тренируются голосовать дистанционно на предстоящих выборах
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Пробный голос: севастопольцы тренируются голосовать дистанционно на предстоящих выборах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:55 13.05.2021

Общероссийская тренировка по проведению дистанционного электронного голосования началась 12 мая. В ней уже приняли участие более 6 350 севастопольцев. Тестовое голосование проходит на сайте vybory.gov.ru, отдать свой пробный голос можно до 20:00 14 мая.

В тренировке принимают участие все те, кто подал заявление на портале «Госуслуги» с 21 апреля по 7 мая. В Севастополе зарегистрировались почти 13 тысяч человек. В ходе тренировки пользователь проходит через все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента цифрового развития Севастополя Александру Осипову.

Она также добавила, что тренировка системы необходима для отработки взаимодействия всех систем, задействованных в проведении дистанционного электронного голосования. Специалисты проанализируют готовность к различным внештатным ситуациям и оценят достаточность инфраструктуры для работы системы онлайн-голосования.

Пробный голос: севастопольцы тренируются голосовать дистанционно на предстоящих выборах

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