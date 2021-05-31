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Процедура госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей упрощена
фото: Tumisu (pixabay.com)

Процедура госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей упрощена

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:43 31.05.2021

Закон обязывает нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица или ИП, самостоятельно направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган не позднее окончания рабочего дня в форме электронных документов.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также передача документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия.

Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Процедура госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей упрощена

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