Процесс вакцинации в Севастополе помогают организовывать волонтёры

В Севастополе стартовала акция «Мы Вместе с заботой».

Более 50 добровольцев Севастополя оказывают помощь медикам и пациентам на пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, которые находятся в 11 поликлиниках города. В функционал волонтеров входит координация посетителей поликлиники, помощь в заполнении анкет для вакцинации, раздача буклетов, контроль за состоянием пациентов и соблюдение рекомендаций после вакцинации, контроль за соблюдением дистанции между посетителями в очереди, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.