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Процесс вакцинации в Севастополе помогают организовывать волонтёры
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Процесс вакцинации в Севастополе помогают организовывать волонтёры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:47 17.02.2021

В Севастополе стартовала акция «Мы Вместе с заботой».

Более 50 добровольцев Севастополя оказывают помощь медикам и пациентам на пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, которые находятся в 11 поликлиниках города. В функционал волонтеров входит координация посетителей поликлиники, помощь в заполнении анкет для вакцинации, раздача буклетов, контроль за состоянием пациентов и соблюдение рекомендаций после вакцинации, контроль за соблюдением дистанции между посетителями в очереди, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Принять участие в волонтерской акции по вакцинации могут все желающие.

Процесс вакцинации в Севастополе помогают организовывать волонтёры

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