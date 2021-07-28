Продавец гаджетов оказался мошенником. Поучительная история из Симферополя

В отдел полиции Симферополя обратилось два гражданина с аналогичными заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий.

Потерпевшие сообщили правоохранителям, что работник одного из магазинов, специализирующийся на продаже мобильных телефонов и аксессуаров к ним, под предлогом продажи электронного планшета завладел их денежными средствами в размере 10 и 16 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель г. Ялты, временно проживающий в г. Симферополе.

Задержанный дал признательные показания в совершенных преступлениях. Также он рассказал, что полученные денежные средства он потратил на собственные нужды.

Следователем ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.