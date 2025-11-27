Продажа билетов на поезда «Таврия» по маршрутам в Крым возобновлена

По данным компании, продажа открыта на все поезда, кроме двух: №195/196 Москва – Симферополь отправлением из Москвы и №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя и Адлера.

Планируется, что билеты на эти составы появятся в продаже в ближайшее время.

источник: РИА Новости Крым