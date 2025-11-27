Прямо сейчас:
Продажа билетов на поезда "Таврия" по маршрутам в Крым возобновлена
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Продажа билетов на поезда «Таврия» по маршрутам в Крым возобновлена

27.11.2025

Перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда «Таврия» крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс». Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.

По данным компании, продажа открыта на все поезда, кроме двух: №195/196 Москва – Симферополь отправлением из Москвы и №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя и Адлера.

Планируется, что билеты на эти составы появятся в продаже в ближайшее время.

источник: РИА Новости Крым 

