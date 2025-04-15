Продажи детских велосипедов в Севастополе выросли в два раза

Весна в самом разгаре — а значит, пришло время готовиться к сезону активного отдыха на улице. Судя по всему, родители весь март посвятили онлайн-шопингу: продажи детских товаров для активного спорта на Авито выросли в 2,7 раза. Лидеры роста продаж в Севастополе — велосипеды: их покупали в два раза чаще, чем в феврале. Причем спрос на новые товары год к году растет быстрее: относительно марта 2024 года продажи выросли на 50%, а товаров в ресейле — на 46%.

Детские спорттовары

В течение марта относительно февраля 2025 года на Авито в Севастополе заметно выросли продажи детских товаров для активных прогулок. Так, в 2 раза чаще стали покупать велосипеды. Их средняя цена в марте 2025 года составила 12 000 рублей в новом состоянии. Покупка в ресейле могла сэкономить родителям в среднем 67% — медианная цена на Авито — 4 000 рублей за товары «с рук». Еще на 66% чаще стали покупать ролики, их средняя цена составила 3 100 рублей за новые и 1 800 рублей — в ресейле.

На третьем месте по росту продаж — самокаты, их стали покупать чаще на 43%. Средняя стоимость составила 3 700 рублей за новый, а экономия в ресейле здесь 36%, в среднем покупка обойдется в 1 300 рублей.

Благодаря теплой весне в этом году, в некоторых категориях товаров выросли продажи по сравнению с мартом прошлого года. Так, на 58% чаще стали покупать велосипеды, на 46% — самокаты, на 37% — скейтборды и на 31% — ролики.

«С ноября 2024 года на платформе активно растут продажи новых детских товаров. Тенденция хорошо видна на динамике продаж в марте год к году — плюс 50% в новых и 46% в ресейле. В лидерах роста среди новых — велосипеды их покупали в этом марте чаще на 74%. Самые популярные бренды — Stels, Cube, Shulz, Merida, Stern и Trek», — прокомментировал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.

Детские игрушки

Рост продаж товаров для активного спорта на улице не сказался на снижении интереса к игрушкам для домашних игр. Например, в марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% выросли продажи кукол. Средняя цена такой игрушки — 1 500 рублей в новом состоянии и 1 050 рублей в ресейле. Конструкторы, продажи которых выросли на 33%, в среднем стоили 4 000 в новом виде, 1 500 рублей — в ресейле.

Также на 16% выросли продажи наборов игрушек: в среднем они обходились покупателям в 3 000 рублей в новом состоянии и в 1 500 рублей — в ресейле. Кроме того, на 7% чаще пользователи покупали мягкие игрушки, которые в среднем обходились покупателям в 1 100 и 880 рублей за новые и ресейл соответственно. На 5% чаще стали покупать пазлы, их в среднем можно было приобрести за 550 рублей новые и за 400 рублей — в ресейле.

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