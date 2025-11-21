Прямо сейчас:
Продажу билетов на поезда в Крым приостановят с середины февраля и до апреля
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 21.11.2025

Железнодорожники за полтора месяца проведут обслуживание пути и контактной сети, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Ремонтные работы на инфраструктуре нужны, чтобы поезда приходили вовремя. Проводить обслуживание пути и контактной сети стараются вне сезона, когда курсирует меньше поездов. Однако в связи с такими работами поезда могут менять расписание, а открытие продаж может задерживаться, — объяснили в компании перевозчика.

Продажу билетов на поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь временно приостановят с 14 февраля 2026 года отправлением из Севастополя, с 15 февраля — из Санкт-Петербурга.

На поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь продажа закрыта с 15 февраля.

На поезд №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву) — с 15 февраля отправлением в оба направления.

Поезд №75/76 Симферополь – Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. На него закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля.

Поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначен поезд №162/161. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.

Поезд№315/316 Симферополь – Адлер. Продажа билетов временно закрыта с 15 февраля в оба направления.

Поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск. Продажа билетов временно закрыта с 16 февраля отправлением из Симферополя.

Продажи билетов возобновятся в апреле.

источник: «Севастопольская газета»

