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Продлено ограничение пребывания граждан в лесах Крыма и въезда в них транспортных средств
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Продлено ограничение пребывания граждан в лесах Крыма и въезда в них транспортных средств

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 10.10.2024

Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом Минэкологии Крыма, с 10 по 30 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно приказу, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.

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Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, указанных в приложении № 2, вышеуказанного приказа.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112 или по единому номеру лесной охраны: 8-3652-44-28-12.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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