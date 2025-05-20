Продлены приемы заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших!»

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов «Знай наших!» продлен до 1 июня. Севастопольцы представили уже 36 идей для развития России в рамках предстоящего форума «Сильные идеи для нового времени» и 29 заявок на конкурс брендов, направленный на поддержку отечественных производителей.

Поданные инициативы севастопольцев касаются абсолютно разных сфер жизни. Цель у всех одна — поддержать свою страну, принять участие в ее развитии, упростить процессы и не остаться в стороне.Принимаются предложения по пяти ключевым направлениям, которые соответствуют национальным инициативам Агентства стратегических инициатив: социальная сфера, предпринимательство, технологическое развитие, кадровая политика, экология и климат, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Форум «Сильные идеи для нового времени» нацелен на поиск и продвижение инновационных идей. Эксперты оценят перспективные инициативы, которые могут получить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне.

Так, один из проектов — создание интеллектуальной системы безопасности нового поколения, которая превращает обычные камеры наблюдения в активных защитников. Главная цель разработки – это создать защитную среду в учреждениях социальной сферы, предотвращающую критические ситуации за счет их раннего выявления с помощью ИИ.

Среди севастопольских брендов, которые подали свои заявки:

Производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении импортозамещающих изделий из полимерных материалов и стеклопластика для наружных систем водоснабжения и водоотведения.

Производство натуральных лакомств для собак.

Творческая мастерская по созданию яркой, сказочной одежды и аксессуаров ручной работы из натуральных тканей.

Образовательный проект «Твоя высота» – альтернативная форма обучения с особым подходом к организации учебного процесса.

На форум заявки необходимо подавать на платформе по ссылке.

Подать заявку на конкурсы «Сделано в России» и «Знай наших!» можно по адресу знайнаших.аси.рф.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя