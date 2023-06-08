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Как в Симферополе будет отмечать День России
Фото: simadm.ru

Продлить День России отгулами и отпусками планируют 13% работающих крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:13 08.06.2023

13% трудоустроенных крымчан планируют отдыхать дольше за счет отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работающего экономически активного населения.

13% опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 58% крымчан не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня. Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (17 и 10% соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (16%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 30 мая — 6 июня 2023 года

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