Продлить День России отгулами и отпусками планируют 13% работающих крымчан

13% трудоустроенных крымчан планируют отдыхать дольше за счет отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работающего экономически активного населения.

13% опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 58% крымчан не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня. Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (17 и 10% соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (16%), — отмечают в пресс-службе сервиса.