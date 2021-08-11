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Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:18 11.08.2021

В Евпатории подрядная организация ООО «Амара» начала цикл предварительных демонтажных работ для реализации первого этапа благоустройства набережной зоны отдыха Лазурная. Капитальный ремонт объекта проводится в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды».

Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

На сегодняшний день специалисты осуществляют демонтажные работы, прокладку сетей электричества (готовность 30%) и монтаж закладных под установку опор освещения. На участке работают 10 человек 5 единиц техники, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

Согласно государственному контракту, на данном участке появятся детские игровые и спортивно-оздоровительные площадки для разных возрастных групп, новая декоративная тротуарная плитка и сеть новых прогулочных дорожек с элементами неонового освещения, новые разновидности зеленых насаждений, различные формы скамеек, урн, фонарей, фонтанов, зон отдыха.

Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

В каждой архитектурной форме применён дизайнерский стиль, который не будет иметь аналогов. Также для удобства посетителей предусмотрено размещение туалетных и контейнерных модулей.

Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

Продолжается благоустройство набережной зоны Лазурная в Евпатории

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