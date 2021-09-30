Продолжается реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма

Работы завершатся в 2024 году.

В Республике активно ведется реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма. Строительные работы проводят путём тоннелирования. Глубина заложения составляет от 200 до 900 метров.

Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в городской округ Ялта. Протяжённость участка реконструкции — 7,5 км. Тоннельная часть составляет 5,6 км и 1,5 составляет существующий тоннель, который также будет реконструирован, — рассказал руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.

Трасса тоннеля будет являться продолжением существующего (недостроенного) дублирующего участка тоннеля и проходить параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю. На объект в рамах ФЦП выделено 8,5 млрд. рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.

Фото: минстрой РК.