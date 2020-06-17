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Продолжается техническое освидетельствование пляжей Крыма

Продолжается техническое освидетельствование пляжей Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:50 17.06.2020

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Крым продолжают техническое освидетельствование пляжей Крыма.

Сегодня инспекторы провели процедуру освидетельствования Массандровского пляжа в городском округе Ялта, который ежегодно собирает большое количество отдыхающих.

В рамках данного мероприятия специалисты Крымского чрезвычайного ведомства обратили внимание на соблюдение нормативов в части наличия чётких границ зон разрешённых для купания, размещения буйков, информационных стендов, спасательных постов с необходимым оборудованием для оказания помощи гражданам, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Уже освидетельствованы и допущены к эксплуатации 40 крымских пляжей, на территории которых имеются медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды.

По словам начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрея Захарченко, все эти места отдыха, в том числе и Массандровский пляж, соответствуют установленным требованиям безопасности. Они хорошо организованны для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно.

Продолжается техническое освидетельствование пляжей Крыма

Фото: ГУ МЧС по РК.

Продолжается техническое освидетельствование пляжей Крыма

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