Продолжается благоустройство «Большой Крымской тропы»

Обустраиваемые экскурсионно-экологические маршруты проходят по территории от Судака до Ангарского перевала: «Загадочный Меганом» (Солнечная Долина-Судак), «Чудотворный Ай-Георгий» (Судак — Папая-Кая), «По местам боев отряда 1-го Партизанского района» (Папая-Кая — турстоянка «Верхний Кок-Асан»), «На просторах Караби» (турстоянки «Верхний Кок-Асан» – «Испанец»), «Сказочный Демерджи» ( турстоянки «Испанец» — «Джурла»), «Долина Привидений» ( турстоянки «Джурла» – «Ангарский перевал»).

В этом курортном сезоне туристам были доступны 4 этапа, благоустроенных в 2023 году. Это четыре экскурсионно-экологических пешеходных маршрута, проходящие по территории Судакского и Феодосийского регионов, а также Кировского района. Установлены информационные щиты, навигационные знаки. Оборудованы туристические стоянки и места для кратковременного отдыха. Подробнее о каждом маршруте можно прочитать в специальном разделе на Туристическом портале Крыма https://travelcrimea.com/bkt/

Уже благоустроенные тропы пользуются большим спросом у крымчан и у наших гостей. В целом мы наблюдаем тренд на экологический, горно-пешеходный туризм и наша задача сделать этот вид отдыха безопасным и комфортным, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

«Большая Крымская тропа» объединит более 3 тыс. туристических объектов, находящихся непосредственно на маршруте и в непосредственной близости от него. Всего в рамках проекта запланировано благоустройство 52 троп общей протяженностью 750 км. Это линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит Западный и Восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма