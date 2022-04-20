Продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. Что представил Симферополь

На всей территории России на платформе
Всего на голосование выставлено 29 перспективных территорий. От Симферополя представлены на выбор следующие объекты благоустройства: скверы имени Ленина и Победы, а также общественная территория — посёлок городского типа Комсомольское.
Каждый участник, достигший возраста 14 лет, имеет право отдать свой голос только за одну территорию в любом муниципальном образовании Республики Крым.
Проголосовать на федеральной платформе
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