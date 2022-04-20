Продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. Что представил Симферополь

На всей территории России на платформе 91.gorodsreda стартовало рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. В голосовании представлено 8 муниципальных образований Крыма: Симферополь, Евпатория, Саки, Судак, Красноперекопск, Щёлкино, Армянск и Бахчисарай.

Всего на голосование выставлено 29 перспективных территорий. От Симферополя представлены на выбор следующие объекты благоустройства: скверы имени Ленина и Победы, а также общественная территория — посёлок городского типа Комсомольское.

Каждый участник, достигший возраста 14 лет, имеет право отдать свой голос только за одну территорию в любом муниципальном образовании Республики Крым.

Проголосовать на федеральной платформе https://91.gorodsreda.ru/ можно через учетную запись на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе». Голосование продлится до 30 мая, а территории, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.