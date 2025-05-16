Продолжается конкурсный отбор в проект «Большое семейное путешествие»

Сто семей, победивших в проекте “Большое семейное путешествие”, отправятся на Всероссийский семейный туристский фестиваль “Больше, чем путешествие” от Росмолодёжи и Движения Первых. Родители всё чаще ходят в походы вместе с детьми, это становится массовым видом активного отдыха среди молодёжи. По данным исследования аналитического центра НАФИ и программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», за последний год в семейные поездки отправились 59% молодых людей. Кроме того, 83% опрошенной молодёжи считают путешествия всей семьей наиболее интересным форматом туризма. И это действительно так, ведь общие впечатления и общее интересное дело — лучший способ привить детям семейные ценности и сделать семью по-настоящему дружной, – цитирует пресс-служба руководителя Росмолодёжи Григория Гурова.

Сегодня программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», активно развивает походный туризм среди молодого поколения вместе с Движением Первых. Участниками походов, организованных по проекту «Походы Первых — Больше, чем путешествие», стали уже более 1 млн человек.

Семейные походы – не просто активный отдых, но и уникальная возможность стать сильнее, сплоченнее и ближе друг к другу, считает генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

В походе особенно ярко проявляются традиционные семейные ценности: взаимопомощь, забота, уважение к старшим и передача опыта младшим. Участники смогут примерить на себя основные походные роли, которые пригодятся не только в путешествии, но и в повседневной жизни. Например, в роли спасателя люди научатся оказывать первую помощь. Такие мероприятия помогают не только осваивать новые навыки, но и укрепляют семьи, воспитывают любовь к Родине и чувство гордости за неё. Надеюсь, проект “Большое семейное путешествие” станет для 400 его победителей первым шагом к созданию семейной традиции – путешествовать с рюкзаком за спиной! – отмечает Олеся Тетерина.

Во время фестиваля в увлекательных походах семьи освоят походные роли, среди которых, кроме спасателя, разведчики — заместители старшего в группе, которые помогают в навигации на маршруте, следят за таймингом, отвечают за безопасность лагеря, исследователи, которые готовят информацию о местности, объектах исторического и природного наследия, хранители лагеря, которые следят за общим снаряжением и припасами в походе, хранители атмосферы, отвечающие за атмосферные вечера у костра, поздравления именинников, общий дух команды, а также хранители впечатлений, которые делают фото и видеосъёмку, записывают интервью с участниками. Это повод не только провести время вместе, но и стать настоящей командой, научиться новому, открыть в себе скрытые способности и сформировать традиции, которые останутся на годы вперед.

В программе – мастер-классы по походному туризму и доврачебной помощи, встречи с путешественниками и наставниками. Участников ждут вечера у костра, песни под гитару, кинотеатр под открытым небом, экскурсии по звездному небу, командные спортивные игры, туристская полоса препятствий, эстафеты, квесты и концерты любимых артистов.

Участие в «Большом семейном путешествии» могут принять семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет. Для этого необходимо подготовить видеовизитку на тему «Наше семейное путешествие по России», продумать увлекательный семейный маршрут по региону проживания и оформить его в виде презентации, а затем заполнить и подать заявку на участие на сайте. Приём заявок продлится по 25 мая включительно, итоги будут подведены 2 июня.

Победители конкурса отправятся на фестиваль по сертификатам программы «Больше, чем путешествие» с включенными логистикой, питанием и проживанием в палатках.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК